النيابة تحذر من أفعال عقوبتها السجن وغرامة 500 ألف ريال

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة، من عقوبة الدخول غير المشروع لأي نظام أو موقع بقصد تهديد شخص أو ابتزازه عبر أي وسيلة تقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعًا.

وأكدت النيابة أن هذه الفعلة جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

كما أوضحت النيابة أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتصوير أو نشر المعلومات الشخصية أو الأسرية، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أيضًا.