النيابة تطالب بعقوبة تعزيرية لمقيم سوري.. أيَّد الحوثي وجماعة الإخوان

النيابة تطالب بعقوبة تعزيرية لمقيم سوري.. أيَّد الحوثي وجماعة الإخوان

2018/09/09
الساعة 12:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

طالبت النيابة العامة، اليوم الأحد، بعقوبة تعزيرية بحق مقيم سوري الجنسية، لتأييده جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وكذلك جماعة “الإخوان المسلمين”، الارهابيتين، والتواصل مع الفصائل العسكرية المقاتلة في سوريا والعراق.

وقال ممثل النيابة العامة، إن المتهم الذي حضر جلسة سماع تلاوة اللائحة على كرسي متحرك، قام بالتواصل هاتفياً، مع عناصر المقاتلين في جبهة النصرة، وتقديم الإفتاء الشرعي لهم.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً التحريض على القتال في سوريا، ووصف ذلك بأنه العودة للخلافة الإسلامية، وذلك عبر برنامج أسبوعي في قناة فضائية.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم قدَّم الدعم المالي لأشخاص مشبوهين بواسطة أحد أقاربه.

 


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