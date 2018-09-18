النیابة العامة توضح عقوبة التحرش الإلكتروني

المواطن - الرياض

أكدت النیابة العامة أن أي رسائل أو صور أو مقاطع مرئیة تنطوي على مدلول جنسي، وتمس عرض شخص أو تخدش حیاءه، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسیلة تقنیة، فإنھا تعد جريمة تحرش.

وأوضحت النیابة أن من يمتلك تلك الرسائل أو الصور أو المقاطع، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتین، وبغرامة مالیة تصل إلى 100 ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

وأشارت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي، إلى أن المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، تنص على أن التحرش يقصد به كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حیاءه، بأي وسیلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنیة الحديثة.