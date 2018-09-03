الهدوء ما قبل العاصفة

المواطن - محمد سمعه

على الرغم من الأداء الطيب الذي قدمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال، في مباراة الفيحاء بالجولة الأولى في الدوري السعودي ولكن اللاعب الفرنسي لم يسجل الأهداف.

ويتواجد جوميز حاليًّا في مدينة اسطنبول التركية، وذلك من أجل إنهاء كافة متعلقاته في تركيا، ثم يعود إلى المملكة مرة أخرى للانتظام في تدريبات الهلال استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ورغم أن جوميز لم يُسجل في لقاء الجولة الأولى، ولكن العنكبوت الفرنسي لا يزال يملك كافة القدرات والإمكانيات والتي تسمح له بالمنافسة على لقب هداف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

وكان بافيتيمبي جوميز تُوج بلقب هداف الدوري التركي في الموسم الماضي حيث سجل 29 هدفًا بالبطولة مع نادي جالطة سراي.

ولم يشارك بافيتيمبي جوميز مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث تُوج منتخب الديوك منذ شهر ونصف بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه.

سبق للنجم بافيتيمبي جوميز اللعب في صفوف نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي وفريق سوانسي سيتي الويلزي، كما مثل جوميز صاحب الأصول السنغالية المنتخب الفرنسي في الفترة من عام 2008 حتى عام 2013.

يذكر أن الهلال كان تفوق وهزم نادي الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد كنو في الشوط الثاني من عمر المباراة.

تُوج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.