الهزاع يقترب من العودة

المواطن - مروة نبيل

يستعد النجم هزاع الهزاع، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غيابه اليومين الماضيين؛ لمعاناته من الالتهاب في الركبة.

وبدأ هزاع الهزاع في برنامجه اللياقي مع المعد البدني للفريق الإسباني راؤول بونوز، على أن يُشارك في أول تدريب جماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

وعاني هزاع الهزاع من التهابات في الركبة خلال اليومين الماضيين، وخضع لفحوصات طبية، وكانت نتائجها مبشرة للغاية، وأكدت أنه لا يحتاج لفترة راحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره القادسية، مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، استعدادًا لعودة منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان هزاع الهزاع قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتمزق بالرباط الجانبي للركبة، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في “خليجي 23″، وخضع لعملية جراحية وفترة تأهيل، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الاتفاق الجماعية، الشهر الماضي.