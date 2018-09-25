الهلاليون بعيدون عن الأعين غدًا

المواطن - محمد سمعه

شارك الثلاثي نواف العابد وأندري كاريلو وعمر خريبين في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب العماني في إياب دور الـ32 ببطولة الأندية العربية لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول غدًا تدريبًا مغلقًا استعدادًا لمباراة الشباب العماني.

وفرض المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس تدريبات بدنية وفنية متنوعة على كامل الملعب مع فريق الهلال ب.

أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا اشتمل على الجانبين الفني والبدني.

يذكر أن الهلال كان هزم نادي الباطن بالأمس في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدفين.