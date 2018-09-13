الهلاليون ضيوف خميس العويران
للاطمئنان عليه بعد وعكته الصحية

الهلاليون ضيوف خميس العويران

2018/09/13
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حرص مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر على زيارة خميس العويران نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق اليوم الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

وشملت الزيارة كلاً من سامي الجابر رئيس النادي وأحمد الخميس نائب رئيس الهلال وفهد الحربشي وخالد القحيز عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة لتواجد خالد المغيربي الأمين العام المساعد لشؤون كرة القدم وعبدالعزيز حبليل مسؤول العلاقات العامة في النادي.

ونقل الجابر برقيات الاطمئنان والسلامة إلى خميس العويران والذي تحسنت حالته كثيراً.

من ناحية أخرى يستعد نادي الهلال لخوض مباراة مهمة أمام الرائد في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد السبت.


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