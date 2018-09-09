الهلاليون يتوحدون الخميس

المواطن - محمد سمعه

ستكتمل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد عودة اللاعبين الدوليين وانتظامهم في التدريبات مع اللاعبين المحليين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن صفوف الفريق ستكون مكتملة الصفوف بتواجد اللاعبين المحليين والدوليين والمحترفين والتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

من ناحية أخرى أثبتت الفحوصات الطبية تعرض اللاعب أحمد شراحيلي لالتهاب في مفصل القدم، في حين جاءت إصابة المدافع الإسباني بوتيا بشد في العضلة الضامة.

وسيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتدريباته الاعتيادية في الثامنة من مساء الأحد.

يذكر أن نادي الهلال كان فاز في الجولة الأولى ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان على الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب محمد إبراهيم كنو.