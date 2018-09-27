الهلاليون يغادرون إلى مسقط

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للسفر إلى العاصمة العمانية مسقط وذلك لمقابلة نادي الشباب العماني يوم السبت المقبل في إياب دور ال32 من البطولة العربية.

وكان نادي الهلال فاز في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

ويخوض الهلال المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد أن حقق الفوز في أول 4 جولات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وحقق الهلال الفوز في آخر مبارياته بالدوري على نادي الفتح بثلاثية مقابل هدفين.