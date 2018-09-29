الهلاليون يناورون على ثلثي الملعب قبل مواجهة شباب عمان

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب العماني اليوم في إياب دور ال32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال في كرة القدم.

وبدأ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس التدريبات بمحاضرة فنية شرح من خلالها تكتيك الفريق للقاء اليوم، كما اهتم الجهاز الفني بتطبيق عدد من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.

واختتم الجهاز الفني للهلال تدريبات الفريق بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويذكر أن نادي الهلال كان فاز في مباراة الذهاب بدور ال32 من البطولة العربية بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك.