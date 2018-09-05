الهلال أكثر المتضررين من كأس آسيا

المواطن - طارق سعد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر لجنة المسابقات، الجدولَ المُعدل لمباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد ضغوط كبيرة تعرضت لها لجنة المسابقات من الشارع الرياضي إثر تزامن مباراتَي الشباب والاتحاد / الهلال والفيحاء في توقيت واحد، وهو ما كان سبباً لتفاعل معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة عبر حسابه في تويتر بضرورة إعادة جدولة المباريات الجماهيرية لبقية الدوري.

المُلاحظ في الجدول الجديد أن لجنة المسابقات لا زالت مُصرة على استئناف جولات الدوري أثناء إقامة كأس آسيا للمنتخبات (5 يناير – 1 فبراير)، وهو موقف تم الإعلان عنه قبل تدشين مباريات الدوري وظهور أي جدول للمسابقة تماشياً مع توجه تقليل التوقفات والحفاظ على استمرارية الإثارة والمنافسة.

وطبقاً لقوائم المنتخب الأخيرة، سيكون الهلال أكثر المتضررين من هذا التوجه نظراً لانضمام متوقع لأهم لاعبيه: (علي البليهي، محمد جحفلي، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، ياسر الشهراني، محمد البريك)؛ مع تضاؤل فرص عبدالله المعيوف وعبدالملك الخيبري ونواف العابد، إضافة لانضمام 3 من أجانبه لمنتخباتهم المشاركة في كأس الأمم الآسيوية وهم العماني علي الحبسي والإماراتي عمر عبدالرحمن والسوري عمر خربين.

وسيعاني الأهلي جديًّا في مركز حراسة المرمى حال استمرار منافسات الدوري أثناء كأس أُمم آسيا، حيث يُستدعى بشكل دائم لقائمة المنتخب ياسر المسيليم ومحمد العويس، بالإضافة إلى الدوليين حسين المقهوي ومعتز هوساوي وسعيد المولد، مع انضمام مؤكد لنجم الفريق عمر السومة لقائمة المنتخب السوري.

النصر ليس بحال بعيد عن الأهلي في حال استمرار ضم ظهيريه سلطان الغنام وحمد آل منصور، مع استدعاء متواصل لعمر هوساوي ومحمد السهلاوي ويحيى الشهري والعائد لقائمة الأخضر إبراهيم غالب، كما أن حارسه الأسترالي براند جونز ضمن قائمة منتخبه الحالية ومرشح للرحيل عن النصر في يناير.

وبات من المؤكد طبقاً للجدول الجديد غياب الدوليين عن فرقهم لجولتين هما 16 – 17 على أقل تقدير، أما في حال تأهل المنتخب لأدوار متقدمة فمدة الغياب قد تطول بحسب نتائج المنتخب.

وتلعب مباريات دور الـ 16 بين 20 و22 يناير، حيث سيتأهل للدور الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث.