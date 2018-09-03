الهلال .. الأكثر تمريرًا في الدوري

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بخُطى ثابتة نحو مستوى أفضل مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث يُقدم الزعيم أداءً جيدًا في كافة المسابقات هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على نظيره الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف نظيف سجله محمد كنو من ركلة جزاء، ليحصد الأزرق أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب أكبر عدد من التمريرات بين جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الأولى، حيث مرر لاعبوه 612 تمريرة، وهو ما يُظهر تطبيق جورجي جيسوس الذي يعتمد على الاستحواذ.

وحرص المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الإعدادي وقبل مباراة السوبر السعودي، على تدريب اللاعبين على الاستحواذ واللعب تحت ضغط ورفع معدلات اللياقة البدنية.

وفاز الهلال تحت قيادة جورجي جيسوس على الشباب العماني بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، قبل أن يتغلب على الاتحاد بهدفين لهدف في السوبر السعودي، واستمرت انتصاراته أمام الفيحاء في الدوري السعودي.