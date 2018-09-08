الهلال متشوق للخماسي

المواطن - محمد سمعه

ينتظر نادي الهلال عودة الخماسي الدولي المكون من “محمد جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، سالم الدوسري” والمتواجدين حاليًّا في معسكر المنتخب السعودي في مدينة الرياض.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال أن الزعيم ينتظر عودة اللاعبين الدوليين يوم الثلاثاء بعد نهاية مباراة السعودية وبوليفيا، والتي تُقام بعد غد الاثنين في لقاء ودي بالرياض.

ويذكر أن نادي الهلال كان خاض مباراة ودية ضد النادي الفيصلي، ولكنه خسر برباعية لهدف.

وكان الهلال فاز في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان على حساب نادي الفيحاء بهدف دون رد، سجله اللاعب محمد إبراهيم كنو في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.