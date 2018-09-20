الهلال يتقدم على الباطن بثلاثية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة الهلال والباطن المُقامة على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بهدفين دون.

وبدأت مباراة الهلال والباطن بشكل سريع، لرغبة الفريقين في إحراز هدف مبكر، ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، علي آل بليهي في تسجيل الهدف الأول من تسديدة مميزة في الدقيقة 31.

وعزز الأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الدقيقة 40، قبل أن يُسجل الهدف الثالث في مباراة الهلال والباطن من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وشهدت مباراة الهلال والباطن إعداد جماهير الأزرق تيفو مميزا بمناسبة احتفالات اليوم الوطني 88 ، وستُقام احتفالية تتضمن فعاليات متنوعة بين شوطي اللقاء.