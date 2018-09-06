الهلال يخسر برباعية أمام الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهلال والفيصلي الودية، التي أُقيمت في مقر الزعيم، بفوز الفريق العنابي بأربعة أهداف مقابل هدف.

بدأت مباراة الهلال والفيصلي بشكل سريع، حيث تمكن العنابي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27، عن طريق لاعبه سلطان مندش، وأحرز جيلمين ريفاس هدف التعادل بعد مرور دقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الشوط الثاني، وسجلوا ثلاثية في شباك الهلال، أحرزها كل من روجيريو، محمد الثاني ودييغو كالديرون.

وسيعمل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت في مباراة الفيصلي الودية اليوم، خاصة أن الهلال يرغب في الحفاظ على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يُلاقي الفيصلي فريق النصر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد بدأ منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، فيما تعادل الفيصلي إيجابيًّا مع الباطن بهدفين لكل فريق.