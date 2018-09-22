الهلال يستعد لمباراة الفتح بمران مغلق
في الجولة الرابعة من الدوري

الهلال يستعد لمباراة الفتح بمران مغلق

2018/09/22
الساعة 10:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1750
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم السبت، استعداداته لمباراة الفتح المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراة الفتح، بمران مغلق، عصر يوم غد الأحد، ثم تُغادر بعثة الزعيم بعد ذلك إلى مدينة الأحساء، استعدادًا لمواجهة الجولة الرابعة التي ستُقام، مساء الاثنين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الفتح، للحفاظ على صدارة الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب الوصافة، فيما يقع الفتح في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، من التعادل في 3 مباريات على التوالي.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :