الهلال يستعد لمباراة الفتح بمران مغلق

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم السبت، استعداداته لمباراة الفتح المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراة الفتح، بمران مغلق، عصر يوم غد الأحد، ثم تُغادر بعثة الزعيم بعد ذلك إلى مدينة الأحساء، استعدادًا لمواجهة الجولة الرابعة التي ستُقام، مساء الاثنين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الفتح، للحفاظ على صدارة الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب الوصافة، فيما يقع الفتح في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، من التعادل في 3 مباريات على التوالي.