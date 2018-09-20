الهلال يستعيد الصدارة بثلاثية في الباطن

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهلال والباطن التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأت مباراة الهلال والباطن بتيفو مميز بمناسبة احتفالات اليوم الوطني 88، ونجح علي آل بليهي في فض اشتباك التعادل؛ وسجل الهدف الأول من تسديدة في الدقيقة 31، ثم عزز بافيتيمبي غوميز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الدقيقة 40.

وأضاف الأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثالث في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من ركلة جزاء في الدقيقة 47، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثة أهداف دون رد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تسجيل هدف في الدقيقة 49 عن طريق لاعبه كريسان داكروز، ولم تفلح محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية.

وبعد مباراة الهلال والباطن في جولة الوطن، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق السماوي عند نقطة واحدة في المركز الـ13.