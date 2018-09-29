الهلال يصعد لثمن نهائي العربية
بعد تأهله على حساب الشباب العماني

الهلال يصعد لثمن نهائي العربية

2018/09/29
الساعة 8:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من التأهل إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس زايد للأندية العربية للأبطال لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نادي الشباب العماني في لقاء الإياب بهدف دون رد.

وخلال الشوط الأول لم يُقدم نادي الهلال الأداء الفني أو الهجومي المنتظر منه حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء الهجومي لنادي الهلال نوعًا ما حتى تمكن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة للزعيم في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء.

يذكر أن الهلال تأهل لثمن نهائي مونديال العرب بنتيجة هدفين دون رد من مجموع المباراتين، حيث فاز في لقاء الذهاب في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب محمد البريك.

 


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