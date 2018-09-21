الهلال يضيء محيط الرعب باحتفالات اليوم الوطني 88

المواطن - مروة نبيل

أقام مجلس إدارة الزعيم، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 88 بين شوطي مباراة الهلال والباطن التي انتهت بفوز الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتضمنت احتفالية نادي الهلال بمناسبة اليوم الوطني 88 التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، عروضًا بالإضاءة الذكية وأغاني وطنية، وسط تفاعل جماهيري كبير مع كافة الفقرات.

وشهدت مباراة الهلال والباطن ضمن منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنفيذ مجلس الجمهور الهلالي لتيفو خاص بمناسبة اليوم الوطني 88 قبل انطلاق اللقاء.

وانتهت مباراة الهلال والباطن الأزرق في جولة الوطن، بفوز الزعيم بثلاثية سجلها؛ علي آل بليهي في الدقيقة 31، والأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 40 و47، فيما سجل هدف الفريق السماوي كريسان داكروز.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجمد رصيد السماوي عند نقطة واحدة في المركز الـ13.