الهلال يُدشن الطقم الاحتياطي

المواطن - مروة نبيل

دشن نادي الهلال الطقم الاحتياطي للفريق الأول لكرة القدم، في منافسات الموسم الرياضي الحالي 2018/ 2019، والذي قامت شركة “نايك” العالمية بتصنيعه.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طقم الفريق الأول لكرة القدم الاحتياطي، الذي حمل اللون الأبيض، مُشيرًا إلى أنه سيكون متوفرًا في متاجر الزعيم بداية من يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن نادي الهلال عن الطقم الاحتياطي للفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الرائد التي ستُقام، مساء اليوم السبت، على إستاد مدينة الملك عبد الله في بريدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على نظيره الرائد، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فاز في الجولة الأولى على الفيحاء بهدف نظيف.