الهيئة الملكية بالجبيل تعلن توفر 10 وظائف شاغرة

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 10 وظائف شاغرة للرجال، لحملة الدبلوم والشهادة المتوسطة (الكفاءة) للعمل في القطاع الخاص بعدة شركات من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بالمسميات التالية (سكرتير، وحاسب كميات، وممرض عام، وضابط اتصال، وحارس)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سكرتير (وظيفتان).

2- حاسب كميات (وظيفة واحدة).

3- ممرض عام (وظيفتان).

4- ضابط اتصال (وظيفتان).

5- حارس (العدد 3 وظائف).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/09/26م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).