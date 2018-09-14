الهيئة الملكية بالعلا تطلق مسابقة “عيِّن حجر: يصبح أثر” لتسمية معالم المحافظة

المواطن - واس

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن فتح باب الاشتراك في مسابقة “عيِّن حجر… يصبح أثر”, إحدى مبادرات الهيئة لاكتشاف وتسمية التشكيلات الصخرية المميزة في المحافظة.

ودعت الهيئة المشاركين فيها إلى استكشاف جمال هذه المنطقة التاريخية والتراثية والطبيعية الاستثنائية والمساهمة في تسمية تشكيلاتها الصخرية المميزة لتصبح معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار من أنحاء العالم .

وتأتي هذه المسابقة نظراً لما تتميز به محافظة العلا من مناظر طبيعية خلابة وتشكيلات صخرية متميزة تعكس صورة رائعة لحقب زمنية امتدت عبر آلاف السنين، حيث تعتبر صخرة الفيل أكثرها شهرة.

وتساهم المسابقة في إشراك أهالي العلا وسكان المملكة في سطر فصل جديد من تاريخ العلا من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها مع توضيح سبب التسمية.

ويفتح باب التسجيل في مسابقة “عيِّن حجر: يصبح أثر” لجميع أهالي محافظة العلا والمملكة بشكلٍ عام عبر البوابة الالكترونية اعتبارًا من اليوم 3 محرم 1440هـ الموافق 13 سبتمبر 2018م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني AlUlaRocks.rcu.gov.sa وإرسال صور التشكيلات الصخرية التي تم تعينها، إلى جانب إحداثياتها على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، فضلاً عن الاسم المقترح وسبب الاختيار، وستحدد لجنة التحكيم قائمة مختصرة للمشاركات التي سيصوت الجمهور لصالحها ضمن معايير محددة بحيث تعكس هذه المشاركات ثراء إرث محافظة العلا الثقافي والتاريخي والطبيعي، وتساهم في تعزيز مكانتها على خارطة السياحة الثقافة العالمية.

وسيتم إغلاق باب التسجيل في 9 ربيع الأول 1440هـ الموافق 17 نوفمبر 2018م، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في 7 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018م ليتم منحهم جوائز نقدية قيمة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيي أن العلا تتميز بنوع من التشكيلات الجيولوجية وهي الصخور الرملية والتي بدورها أعطت العلا قيمتها التاريخية والإنسانية والزراعية والبيئية والفطرية.. مسابقة #عين حجر.. يصبح أثر فرصة للأهالي العلا وسكّان المملكة أن يشاركوا في تسمية التشكيلات الصخرية لتكون معالم على جغرافية العلا تزار من كافة أنحاء العالم … فتصورا بانكم تسموون شئ يبقى بعدكم لالاف السنين .