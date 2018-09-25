الوحداويون يتبعون شعار الضربة القاضية

المواطن - محمد سمعة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضيفًا على نادي الاتحاد غدًا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويمر نادي الاتحاد في الفترة الحالية بفترة حرجة للغاية وذلك بعد خسارته لأول ثلاث مباريات في بطولة الدوري أمام كل من الشباب والقادسية والتعاون.

وسيركز نادي الوحدة بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلو على تحقيق الفوز، كما أن الوحدة سيتسلح بنتائج الفرق السابقة والتي واجهت الاتحاد خلال أول ثلاث مواجهات من أجل الفوز على العميد.

ويذكر أن نادي الوحدة يدخل مباراة الاتحاد بروح معنوية مرتفعة حيث فاز في الجولة الثالثة على حساب نادي الرائد برباعية مقابل هدف يوم السبت الماضي.

يتواجد الوحدة في المركز السادس في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، أما نادي الاتحاد فيحتل المركز الخامس عشر أي قبل الأخير برصيد صفر من النقاط.

وكان الوحدة صعد إلى بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد كان قرر إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الأول بالعميد وذلك بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من بطولة الدوري.