الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في الوجه

المواطن - الوجه

تواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك، تقديم خدماتها للنساء بمقر محافظة الوجه بداية من يوم الثلاثاء الماضي ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار تفعيل القطاع لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للرجال أو النساء.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو التواجد في كافة محافظات ومراكز المملكة وخدمة الأهالي فيها، مشددًا على أن الأحوال المدنية تحرص على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة.

وتقدم الوحدة المتنقلة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات.