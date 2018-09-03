الوحدة يُجهز الأهلي لمباراة أُحد

المواطن - مروة نبيل

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأرجنتيني بابلو غويدي، لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبل استئناف المسابقات الرسمية مرة أخرى.

وقرر المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام نظيره الوحدة، في تمام الساعة السابعة والربع، من مساء يوم الجمعة المقبل، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أُحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد نقطة واحدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بالفوز على المحرق البحريني بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.

وتوقفت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب خوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمعسكر إعدادي في الرياض؛ ومواجهة بوليفيا وديًا، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2019.