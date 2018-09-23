الوسلاتي عن مباراة الهلال: سنحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور

المواطن - مروة نبيل

شدد التونسي عبدالقادر الوسلاتي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، على صعوبة مباراة الهلال في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عبدالقادر الوسلاتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء الفتح والهلال، الذي عُقد اليوم الأحد: “جميع المباريات في الدوري هذا الموسم تنافسية وكافة الفرق جاهزة، ولذلك لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة”.

وأضاف النجم التونسي الوسلاتي خلال تصريحاته بشأن مواجهة الفتح والهلال في الجولة الرابعة، قائلًا: “المباراة صعبة، ولكننا سنحاول استغلال الأرض ودعم جماهيرنا، وسنعمل جاهدين للظفر بنقاط المباراة”.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الهلال، مساء يوم غد الاثنين، في افتتاح الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفتح في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.