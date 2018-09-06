اليماني: إيران تستغل الحوثي كمخلب قط لزعزعة أمن واستقرار اليمن

المواطن - الرياض

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إنَّ غياب الطرف الانقلابي عن مباحثات جنيف، وعدم التزامه وعدم احترامه لمواعيده إنما هو استهتار بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بالشأن اليمني.

وأضاف اليماني أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت على ذلك الاستهتار، كما أنّ الأعذار التي طرحت من قبل الطرف الانقلابي، ما هي إلا محاولة للتغطية على قضية مفادها أنّ الطرف الانقلابي لديه صراعات داخلية حول من يجب أن يمثله في مشاورات جنيف.

وتابع اليماني أن هناك توجيهات إيرانية برفض الدخول في أي عملية سلام كما تحاول إيران استخدام الحوثيين كمخلب قط لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وذلك في تصريحات أوردتها فضائية سكاي نيوز عربية.

يأتي ذلك في وقت استعادت فيه قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي في مديرية باقم، شمال غربي محافظة صعدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الجيش تمكن من تحرير جبل الجبادي في منطقة ذات الجعادن المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية بمحافظة صعدة.

وأضاف المركز أن الجيش الوطني تمكن من إحكام السيطرة على الخط الدولي الذي يربط بين منفذ علب ومدينة صعدة، بعد معارك عنيفة ألحقت بميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وذكر أن الفرق الهندسية التابعة للجيش تواصل انتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، بكثافة، في جبل الجبادي ومنطقة ذات الجعادن، قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الجيش.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات، مواقع وتعزيزات وتحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة من جبهة باقم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير معدات وآليات قتالية.