اليماني من جنيف: الحوثيون عاثوا باليمن فساداً ولا يحترمون أي التزام

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الانقلابيين يستثمرون الحرص الحكومي والأممي لمصالحهم.

وأضاف اليماني، في مؤتمر صحفي من جنيف، أن تصريحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث بررت كل تصرفات الحوثيين، مضيفاً أن غريفيث في تصريحاته كان مدافعاً عن الانقلابيين ومبرراً لهم.

وتابع اليماني أن الانقلابيين متعودون على إفشال أي مشاورات، وجهود الوفد الحكومي يقابلها الانقلابيون بالاستهتار، والانقلابيون لا يحترمون الشعب اليمني ومعاناته.

وأكد اليماني أن حضور الوفد الحكومي لجنيف هو لحرصنا على اليمن وسلامته، الحوثيون عاثوا باليمن فساداً ولا يحترمون أي التزام،

واستطرد قائلاً: “نتوقع أن يكون المجتمع الدولي أكثر جدية مع الانقلابيين والضغط عليهم”، مضيفاً “ما سمعناه من غريفيث هو الأسف والإحباط من الحوثيين عكس كلامه الآن، وننتظر من الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزماً مع الحوثيين”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث قد أكد أنه لم يستطع إقناع وفد الحوثيين بالمجيء إلى جنيف.

وأضاف جريفيث أنه سيتوجه مباشرة لإجراء محادثات مع ممثلين للحوثيين في سلطنة عمان والعاصمة اليمنية.

وقال: لا أعتبر عدم مجيء الحوثيين عائقاً أساسياً للعملية، ولم نهيئ أجواء مناسبة بما يكفي لإقناع الحوثيين بالحضور، حسب قوله.