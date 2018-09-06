اليمن تدرس عدم التمديد للفريق الأممي بسبب عدم حياديته

المواطن - الرياض

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، اليوم الخميس، أن الحكومة اليمنية تعد ردًا رسميًا على التقرير الأممي، متابعًا: “ندرس عدم التمديد للفريق الأممي بعدما أثبت عدم حياديته”.

وأضاف عسكر، في مؤتمر صحفي له من أبوظبي، أن التقرير لم يُشر إلى زراعة الحوثيين للألغام، كما لم يُشر إلى اتخاذ الحوثيين من المدنيين دروعاً بشرية. وأضاف أن التقرير الأممي لم يغطِ كل اليمن ولا الفترة الزمنية للحرب.

ولفت إلى أن التقرير الأممي لم يتحدث عن أي من تجاوزات الحوثيين، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي نهبت أكثر من 5 مليارات دولار من البنك المركزي.

وقال عسكر إن الحوثيين يضعون أسلحتهم ومراكزهم ضمن المواقع الأثرية، مؤكدًا أنه سيصدر قريبًا عن الحكومة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان.