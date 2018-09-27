اليمن ترفض تمديد مهمة فريق خبراء الأمم المتحدة

المواطن - واس

أكدت الحكومة اليمنية اليوم، رفضها تمديد مهمة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في اليمن .

وأعربت الحكومة في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن.

واتهم البيان مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، بـ”تسييس وضع حقوق في اليمن في تقريرها الأخير”.

ولفت إلى أن التقرير تعمد التغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216″.