دعا سفير اليمن، في بكين محمد المخلافي، الصين إلى حث إيران على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية من خلال دعمها للمليشيات الانقلابية.
وقال السفير المخلافي خلال لقاء مع مدير عام غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية دنج لي بحضور مجلس السفراء العرب إن دعم إيران لمليشيات الحوثي الانقلابية سياسيًا وماديًا وإعلاميًا ومدها بالسلاح والطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية تسبب في إطالة أمد الحرب مما يشجع الانقلابيين على التهرب من استحقاقات السلام.
وطالب سفير اليمن في الصين، المجتمع الدولي والحكومة الصينية بممارسة ضغوط جدية على الإنقلابيين الحوثيين للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جانبه قال المسؤول الصيني، إن بلاده ومن خلال سفيرها الجديد لدى اليمن ستتابع جهودها مع الحكومة الشرعية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل الوصول لحل سلمي للأزمة، وتقديم كل ما يمكن لاستعادة مؤسسات الدولة وبنائها بما يحقق الاستقرار والسلام.
اليمن يطلب من الصين الضغط على إيران
دعا سفير اليمن، في بكين محمد المخلافي، الصين إلى حث إيران على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية من خلال دعمها للمليشيات الانقلابية.