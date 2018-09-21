اليمن يطلب من الصين الضغط على إيران

المواطن - واس

دعا سفير اليمن، في بكين محمد المخلافي، الصين ‏إلى حث إيران على عدم التدخل في ‏الشؤون ‏الداخلية اليمنية من خلال دعمها ‏للمليشيات الانقلابية. ‏

وقال السفير المخلافي خلال لقاء مع مدير عام ‏غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة ‏الخارجية ‏الصينية دنج لي بحضور مجلس ‏السفراء العرب إن دعم إيران لمليشيات الحوثي ‏الانقلابية ‏سياسيًا وماديًا وإعلاميًا ومدها بالسلاح ‏والطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية ‏تسبب في ‏إطالة أمد الحرب مما يشجع الانقلابيين ‏على التهرب من استحقاقات السلام.‏

وطالب سفير اليمن في الصين، المجتمع الدولي ‏والحكومة الصينية بممارسة ضغوط جدية ‏على ‏الإنقلابيين الحوثيين للالتزام بتنفيذ القرارات ‏الدولية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

من جانبه قال المسؤول الصيني، إن بلاده ومن ‏خلال سفيرها الجديد لدى اليمن ستتابع ‏جهودها ‏مع الحكومة الشرعية والمبعوث الخاص ‏للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل الوصول ‏لحل ‏سلمي للأزمة، وتقديم كل ما يمكن لاستعادة ‏مؤسسات الدولة وبنائها بما يحقق ‏الاستقرار ‏والسلام.‏