اليورو عند أعلى مستوى في أسبوعين

المواطن - متابعة

ارتفع اليورو فوق 1.17 دولار مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة، بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من التوقعات واستمرت في الضغط على الدولار في الوقت الذي تعافت فيه معنويات المستثمرين على نطاق واسع ودعمت العملة الأوروبية الموحدة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1714 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثلاثين من أغسطس آب، بينما هبط مؤشر الدولار.

وهبطت الليرة التركية قليلا إلى 6.040 ليرة للدولار بعدما اختتمت تعاملات أمس الخميس على ارتفاع بأكثر من أربعة في المئة. وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية 0.1 بالمئة إلى 6.8475 يوان للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7207 دولار أمريكي.