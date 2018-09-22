اليوم .. الأخضر الشاب ينافس الأردني وديًّا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم، تحت 19 عاماً، مباراة ودية أمام منتخب الأردن اليوم في مدينة الطائف.

وتُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ويستعد الأخضر الشاب لخوض غمار المنافسة في بطولة كأس أمم آسيا والتي تنطلق في إندونيسيا يوم ال18 من شهر أكتوبر المقبل، وتستمر حتى الرابع من نوفمبر.

وكانت المباراة الأولى الودية والتي جمعت بين الأخضر ومنتخب الأردن انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

يذكر أن المنتخب السعودي، تحت 19 عاماً، يخوض حاليًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الطائف.