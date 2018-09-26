اليوم .. الاتحاد يسعى لتصحيح المسار أمام الوحدة دوريًا

المواطن - محمد سمعة

يخوض نادي الاتحاد مباراة غاية في الأهمية اليوم أمام نادي الوحدة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى نادي الاتحاد بقيادة المدرب الوطني بندر باصريح إلى تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري، خاصة بعد خسارة أول ثلاث مباريات في المسابقة أمام كل من الشباب والقادسية والتعاون.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن قرر من قبل إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز لسوء النتائج مع تعيين بندر باصريح بشكل مؤقت.

تولى المدرب رامون دياز مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في شهر مايو الماضي بعد اعتذار المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا عن استكمال مهمة تدريب العميد.