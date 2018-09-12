اليوم .. الرئيس يُذاكر الملفات الشبابية

المواطن - محمد سمعة

سيبدأ خالد البلطان رئيس نادي الشباب الجديد عمله اليوم في مقر نادي العاصمة بالرياض، وذلك بعد تكليفه برئاسة الليث لمدة عام واحد خلفًا للمستقيل أحمد العقيل.

ومن المنتظر أن يتسلم البلطان أبرز ملفات نادي الشباب للبحث فيها ومذاكرتها لاتخاذ القرارات المناسبة لليث في المرحلة المقبلة.

ويذكر أنه من المقرر عقد لقاء بين البلطان ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أثناء الحصة التدريبية للفريق في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة.

وأكد البلطان خلال تصريحات تلفزيونية بالأمس أنه في كامل لياقته وسيسترد كافة حقوق الشباب والتي سُرقت منه في الفترة الماضية.

كما وعد البلطان الجماهير الشبابية، بعودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمنصات التتويج مع المنافسة بقوة على البطولات والمسابقات.