اليوم .. الرائد في راحة

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البلجيكي بينيسك هاسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، حصول لاعبي الفريق الأول على راحة من التدريبات.

وسيعود الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات بداية من غد الثلاثاء على ملعب البكيرية.

وكان الرائد خسر من نادي الهلال يوم السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في مدينة القصيم.

ويذكر أن نادي الرائد سيواجه فريق الوحدة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.

يسعى الرائد لتحقيق الفوز الأول له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تعادله في الجولة الأولى مع الاتفاق وخسارته في الجولة الثانية أمام نادي الهلال.