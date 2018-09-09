اليوم.. الغذاء والدواء تدشن نظام تسجیل الأدوية السعودي سدر

المواطن - الرياض

تدشن الهیئة العامة للغذاء والدواء، مساء اليوم الأحد، نظام تسجیل الأدوية السعودي الجديد “سدر”، الذي يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات الدوائیة واتباعها الاشتراطات التي وضعتها الهیئة للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.

ويسهم “سدر” في تسهیل عملیة تسجیل الدواء عبر إمكانیة رفع الطلبات والملفات المطلوبة ومتابعتها بشكل إلكتروني وبخطوات بسیطة دون الحاجة إلى زيارة فروع الهیئة، حیث سیتمكن المستفیدون من إصدار الشهادات اللازمة إلكترونیاً، مثل: شهادة تسجیل مستحضر صیدلاني، وشهادة تسجیل مستحضر بیطري، وشهادة تسجیل مستحضر عشبي، وإصدار شهادة حرية البیع، وشهادة منتج صیدلاني CCP ، ما سیساعد الشركات الدوائیة على طرح منتجاتها في السوق السعودي بكل سهولة.

ودعت الهیئة العامة للغذاء والدواء الشركات إلى تسجیل منتجاتها الدوائیة عبر زيارة النظام الالكتروني ESDR.SFDA.GOV.SA والاستفادة من الخدمة.