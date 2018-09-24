اليوم الوطني يُدخل المملكة جينيس بالثلاثة

المواطن - الرياض

كما هي المملكة دائمًا في القمة من خلال سعيها وعزمها لتحقيق التميز العالمي ودخولها إلى موسوعة “جينيس”، وذلك من خلال تسجيل 3 أرقام قياسية في ذكرى اليوم الوطني الـ٨٨.

وقدمت المملكة فعاليات ضخمة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونر وتنظيم الهيئة العامة للترفيه عروض الألعاب النارية الرئيسية المصحوبة بالموسيقى الوطنية المخصصة لهذه المناسبة، والتي أشرف عليها الأمير بدر بن عبدالمحسن، شهدت في أكثر من 20 مدينة من مدن المملكة.

الرقم الأول:

وسُجل أول الأرقام القياسية التي حققتها المملكة لدخول في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية رسم أكبر علم في العالم باستخدام طائرات الدرونز والألعاب النارية، حيث شارك 300 طائرة درونز في رسم كلمة التوحيد والسيف الموجودة بعلم المملكة،

كما تم رسم الألعاب النارية جسم العلم، الذي يبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 350 مترًا.

أكبر علم بشري:

ومن الأرقام القياسية التي تم تحطيمها أيضًا، تشكيل أكبر علم بشري في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمشاركة طالبات ومنسوبات الجامعة.

ألعاب نارية:

ويأتي الرقم القياسي الثالث التي نالت المملكة لتحطيمها، إطلاق أكبر كمية ألعاب نارية، حيث تم تخصيص 990 ألف ومضة نارية في أكثر من منصة إطلاق حول مناطق مختلفة من المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه: إن البلاد تنعم بالأمن والرخاء تحت ظل القيادة الرشيدة، مضيفًا أن اليوم تحتفل المملكة بالماضي العريق والمستقبل الذي رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030، التي ستأخذنا لأبعاد من التطور في جميع المجالات.

وأضاف: “الهيئة العامة للترفيه تقدم في اليوم الوطني فعاليات عالمية عديدة والتي تؤهل المملكة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وسيتم إطلاق أكبر كمية من الألعاب النارية بكل المناطق والمدن في نفس الوقت، وتشمل أكثر من 900 ألف ومضة نارية”.