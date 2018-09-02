اليوم.. فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

ومن ضمن الشروط العامة :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً.

أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

ألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ولمزيد من التفاصيل من خلال بوابة الإدارة العامة للقبول الموحد على الرابط (هنا).