اليوم .. 3 وجبات دسمة

المواطن - محمد سمعه

تُستأنف اليوم مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 بثلاث مواجهات من العيار الثقيل.

مباريات اليوم الخميس

وتُقام المباراة الأولى بين ناديي الباطن والاتفاق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفتح والوحدة حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويُختتم اليوم بالمباراة الثالثة والتي ستكون بين فريقي الحزم والتعاون في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

وكان دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تأجل لمدة 12 يومًا وذلك بسبب معسكر المنتخب السعودي الأول والذي تخلله مباراة ودية مع المنتخب البوليفي، في ظل استعدادات الأخضر لبطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقرر إقامتها في يناير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.