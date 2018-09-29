امرأة تضع مولودها في غرفة انتظار مستشفى صبيا .. وصحة جازان ترد

امرأة تضع مولودها في غرفة انتظار مستشفى صبيا .. وصحة جازان ترد

2018/09/29
الساعة 12:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

وضعت امرأة مولودها في غرفة انتظار الطوارئ في مستشفى صبيا العام فيما أكدت صحة جازان أن المستشفى لا يعاني من نقص في الأسِرّة.

وقالت صحة جازان رداً على صور متداولة للواقعة بقولها: تم التحقق مبدئياً من خلال نظام المراقبة بالمستشفى واتضح أن الحالة لمقيمة تم إيصالها من قبل سائق وبرفقة ٣ سيدات الساعة ١٠:٤٥ مساء الجمعة إلى طوارئ المستشفى.

وأضافت أنه أثناء قيام السائق بركن السيارة ثم استخراج وصفة من استقبال الطوارئ واستكمال الإجراءات وفي أثناء ذلك وقبل الدخول للعيادة كانت السيدة في طريقها إلى انتظار طوارئ النساء حيث وضعت مولودها في تمام الساعة ١٠:٥٩ وقد تمت مباشرة الحالة من قبل طبيبة النساء والولادة والممرضات، علماً أنه لم يكن هناك أي عجز بالأسرة وقد رفض مرافق المريضة التنويم ووقّع إقراراً بذلك.


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