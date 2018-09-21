امرأة تطعن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وتصيب نفسها في نيويورك

المواطن - متابعة

أصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، بجروح مختلفة جراء هجوم بالسكين نفذته امرأة مجهولة في روضة للأطفال بحي كوينس في نيويورك.

ونقلت روسيا اليوم عن قناة “NBC” أن الهجوم وقع في الساعة 04:00 صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه تم احتجاز المهاجمة.

وأشارت إلى أن لا شيء يهدد حياة المصابين الـ5، مؤكدة في الوقت ذاته أن أحد الأطفال المتضررين أصيب بجروح شديدة.

وأفادت الشرطة بأن الهجوم نفذته امرأة تبلغ من العمر 52 عاما، وقامت بعد اقترافها الجريمة بطعن نفسها بالسكين أيضا.

وتجري الشرطة حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث.