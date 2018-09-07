انتبه.. التدخين يزيد احتمال الإصابة بالخرف 20 %

المواطن - متابعة

حذرت دراسة حديثة في كوريا الجنوبية، من خطورة التدخين، حيث توصلت إلى أن المدخنين يواجهون مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 20 % أكثر من غيرهم، عند بلوغهم سن الشيخوخة.

وقال الباحثون في جامعة سيول الوطنية، إن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحمي الملايين في العالم من الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.

من جهتها قالت المشرفة على الدراسة، الدكتورة سانغ مين بارك: “الإقلاع عن التدخين مرتبط بشكل واضح بإبعاد خطر الخرف على المدى الطويل، وهذا يجعل من واجبنا تشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة”.

ولم يتمكن العلماء من تحديد سبب ارتباط التدخين بالإصابة بالخرف، إلا أن التجارب على مدى العقد الماضي، أظهرت أن التدخين والكحول يمكنهما التسبب في انكماش المنطقة الرمادية المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ.

وتتبعت الدراسة الجديدة حياة 46 ألف رجل فوق الستين لحوالي 11 سنة، ووجد الباحثون أن الذين لم يدخنوا قط، تقل نسبة إصابتهم بالخرف بـ 19% مقارنةً مع المدخنين.

وكشفت الدراسة أن المدخنين السابقين الذين أقلعوا عن التدخين أربع سنوات على الأقل، تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالخرف بـ 14%.

يذكر أن الدكتورة بارك وزملاؤها قاموا بنشر نتائج الدراسة في مجلة: “علم الأعصاب السريرية والمتحولة”، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.