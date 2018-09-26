انتخاب المملكة رئيساً للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء

المواطن - الرياض

شهد الاجتماع الخامس للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء الذي عُقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية مؤخراً، انتخاب ممثل المملكة مدير إدارة دعم تسجيل المنتجات الغذائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء هاني بن حمزة منسي رئيساً للفريق للفترة القادمة.

ويتكون الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء من ممثلي المنظمات والهيئات ومختلف الهياكل المنوطة بأنظمة ومعايير سلامة الغذاء في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية – الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى PAFTA – والمنظمات المتخصصة التابعة للجامعة، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية AOAD والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء ترأس مبادرة نظام الإنذار العربي السريع لسلامة الغذاء والأعلاف، كما تشارك في عضوية مبادرة إجراءات عربية موحدة لشهادات مشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية، ومبادرة مجموعة العمل العربية في الدستور الغذائي (الكودكس)، ومبادرة تقييم مخاطر سلامة الغذاء.