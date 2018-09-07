انتشال جثمان يمني غرق في مستنقع مائي بمركز الفريش

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

انتشل الدفاع المدني، اليوم الجمعة، جثمان يمني غرق في مستنقع مائي في مركز الفريش بالمدينة المنورة.

وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد الجهني، أن المدني ورده بلاغ عند الساعة 3 و35 عصر اليوم يفيد بوقوع غرق بمركز الفريش طريق المدينة المنورة ينبع السريع، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف أن الغرق لشخص يمني الجنسية بالعقد الثالث من العمر في مستنقع مائي، وقد أخرجت الفرق الشخص وهو متوفى، كما يوجد داخل المستنقع معدة من نوع بلدوزر، موضحًا أنه تم تسليم الحالة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.