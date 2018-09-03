انتظام طلبة السنة المشتركة في 5 مسارات تعليمية بجامعة الملك سعود

المواطن - واس

انتظم طلاب وطالبات عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود للعام الأكاديمي الجديد 1439هـ / 1440هـ في مقاعد الدراسة، وسط تجهيزات وفرت الجامعة لهم للبدء بعام دراسي مميز.

ودعا عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، الطلاب والطالبات إلى أهمية الالتزام بالحضور منذ تسلم الجدول الدراسي والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في عمادة السنة الأولى المشتركة خلال فترتهم الدراسية، نظير ما يتوفر في العمادة من مراكز مصادر تعلم متطورة ومعامل مجهزة بأفضل التقنيات المتقدمة.

وأضاف أن العمادة تتكون من خمسة مسارات تعليمية هي : مسار الكليات العلمية، والكليات الصحية، والكليات الإنسانية، وكلية إدارة الأعمال، وكلية التمريض، وكل مسار يدرس العديد من المواد التعليمية التي أعدت بعناية بما يؤهل الطالب والطالبة لإكمال الدراسة الجامعية من جهة، وتلبية حاجات سوق العمل من جهة أخرى.

وأوصى الجريوي الطلاب والطالبات بضرورة الاستفادة القصوى من برنامج اللغة الإنجليزية الذي يُقدم في ثلاث مستويات بهدف صقل مهارة اللغة لديهم.