انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل اليوان الصيني، بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بالمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على واردات صينية.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1195.21 دولار للأونصة، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس عند 1212.65 دولار للأونصة.

وزادت أسعار الذهب أكثر من 0.1% منذ بداية الأسبوع ويتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 7.10 دولار أو ما يعادل 0.6% إلى 1201.10 دولار للأونصة.