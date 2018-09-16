انخفاض كبير لواردات النفط الإيراني في كوريا الجنوبية

المواطن - متابعة

انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني خلال أغسطس إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015، حيث خفض الزبائن مشترياتهم مع اقتراب فرض عقوبات أميركية على طهران اعتبارًا من نوفمبر.

وفي أغسطس، استوردت كوريا الجنوبية 232 ألفًا و723 طنًّا من الخام الإيراني، أو ما يعادل 55 ألفًا و28 برميلًا في اليوم، بانخفاض نسبته 85% من 1.55 مليون طن العام الماضي، وفقًا لما أظهرته بيانات الجمارك، السبت.

وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015 عندما بلغ حجم الواردات 207 آلاف و629 طنًّا.

وهبطت واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 41.4% إلى 7.15 مليون طن، أو ما يعادل 215 ألفًا و807 براميل يوميًّا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

واشترت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للخام في العالم، ما إجماليه 12.62 مليون طن من الخام في أغسطس، أو ما يعادل 2.98 مليون برميل يوميًّا، بانخفاض بلغ نحو 7% من 13.55 مليون طن قبل عام.