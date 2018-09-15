انسحاب نايف هزازي يُعرضه للغرامة

المواطن - طارق سعد

بات من المؤكد صدور غرامة قدرها 10 آلاف ريال على لاعب أُحد نايف هزازي عقب انسحابه من لقاء مالك حقوق الكرة السعودية قنوات “دوري بلس”.

وأثناء اللقاء التلفزيوني المعتاد بعد المباراة، انسحب المهاجم نايف هزازي من أسئلة مراسل “دوري بلس” عمار باحكيم معترضاً على اختيار اسمه لإجراء اللقاء.

وتنص شروط الناقل التلفزيوني على إجراء لقاءين بعد المباراة مع لاعبين من كل فريق، وفي حالة عدم الاستجابة يتعرض المخالف لغرامة قدرها 10 آلاف ريال .

وخسر أُحد اللقاء على أرضه أمام الأهلي بهدفين نظيفين ، ضمن الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .