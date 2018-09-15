انطلاق الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن

الطائف - الرياض

انطلقت، اليوم السبت، منافسات الأشواط الختامية في مهرجان ولي العهد للهجن المقام في ميدان الهجن بمحافظة الطائف، تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وخصصت الفترة الصباحية من سباقات اليوم لفئة حقايق بكار لمسافة 2 كيلو متر بمعدل 25 شوط عام، وبلغت مجموع جوائزها مليوني و375 ألف ريالًا.

وينال صاحب المركز الأول من كل شوط على 30 ألف ريال، ويحصل أصحاب المركزين الثاني والثالث على 10 آلاف ريال لكل منهما، المركز الرابع 9 آلاف ريال، الخامس 8 آلاف ريال، السادس 7 آلاف ريال، السابع 6 آلاف ريال، الثامن 5 آلاف ريال، التاسع 3 آلاف ريال، العاشر ألفان ريال.

ووسط حالة كبيرة من التنافس، جاءت المراكز الأولى في كل شوط متقاربة توقيت الوصول لخط النهاية لحد كبير؛ ما يدل على الاستفادة الكبيرة لكثير من ملاك الهجن والمضمرين للأشواط التنشيطية السابقة من أشواط المهرجان.

وحققت البكرة “اختيار” لعبدالله سالم المري الفائزة بالمركز الأول في الشوط الثالث والعشرين المعدل الأسرع وصولًا لخط النهاية بمقدار 14: 57 :2 دقيقة.

وجاءت نتائج المركز الأول في كل شوط من الفترة الصباحية على النحو التالي:

الشوط1 : “لقاء” لدواس صالح آل عامر

الشوط 2 : “غرابيل” لفيصل طالب شريم المري

لشوط 3 : “الوحيه” لعلي راشد المري

الشوط 4: “الذيبه” لسعيد صالح اليامي

الشوط 5 : “هقاوي” لعبدالله طالب المري

الشوط 6: “طرايف” لمحمد مبارك المري

ا الشوط 7: “سعاده” لعلي محمد آل عايض المري

الشوط 8: “ود” لعلي محمد بتلاء المري

الشوط 9: “حربه” لمحمد سلطان المالكي

الشوط 10 : “العبور” لفيصل طالب شريم المري

الشوط 11 : “ترتيب” لفيصل خالد سعود بن حثلين

الشوط 12 : “الذيبه” لعبدالله صالح المري

الشوط 13: “شواهين” لمسفر محمد آل رزق

الشوط 14 : “الفتانه” لمحمدعلي حمد المري

الشوط 15 : “صيت” لحمد سالم حويل المري

الشوط 16 : “مثايل” لمحمدعلي حمد المري

الشوط 17 : “متعبه” لناصر عبدالهادي المري

الشوط 18 : “التماس” لمحمد علي محمد المري

الشوط 19: “ثعوه” لعبدالله علي راشد المري

الشوط 20 : “العنود” لظافر فيحان آل رشيد

الشوط 21: “كيف” لسعيد راشد المري

الشوط 22 : “الشاهينيه” لصالح مطيع ال عامر

الشوط23: “اختيار” لعبدالله سالم المري

الشوط24: “هند” لسليمان سلامه الجهني

الشوط25: “قصايد” لأحمد مانع دواس ال عامر‎